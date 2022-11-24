Диетолог рассказала о влиянии сахарозаменителей на организм

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Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие сахарозаменители лучше использовать.

Сахарозаменители бывают двух типов: натуральные и синтетические. При использовании синтетических специалисты выявили очень много побочных эффектов. Чаще всего они возникают при превышении дозировки или нагреве продуктов, так как во время этого образуются канцерогенные вещества, которые попадают в организм. Также они могут вызывать аллергические реакции.

К натуральным сахарозаменителям относятся стевия, эритрит, фруктоза. При этом фруктоза негативно влияет на организм, ее избыток преобразуется в жир чаще всего на внутренних органах. Поэтому лучше сделать выбор в пользу эритрита и стевии, передает ФАН.

Врач-диетолог Александра Разаренова сообщила, что сгущенка может принести пользу здоровью. Она является источником кальция, этот элемент обеспечивает крепость костной ткани, передает издание argumenti.ru.

Какие варианты сахарозаменителей самые безвредные и почему их нельзя употреблять в большом количестве, «Вечерняя Москва» узнала у врача-нутрициолога Инны Михайловой.