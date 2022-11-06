Нутрициолог Михайлова рассказала, какой вред здоровью могут нанести сахарозаменители

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Сахарозаменитель — прекрасная альтернатива классическому белому сахару, однако популярное мнение, что он абсолютно безвреден, поскольку в нем нет калорий, является не совсем верным. Какие варианты самые безвредные и почему их нельзя употреблять в большом количестве, «Вечерняя Москва» узнала у врача-нутрициолога Инны Михайловой.

Два вида

Нутрициолог рассказала, что существуют калорийные сахарозаменители и бескалорийные.

— Первый вариант имеет более плавное всасывание в кровь, чем сахароза, тем не менее при употреблении калорийных сахарозаменителей возникает инсулиновый отклик в организме. Вслед за употреблением сахарозаменителя в любом случае инсулин будет подниматься. Конечно, не так высоко, как при употреблении сахара, но этот процесс возникнет, — объяснила Михайлова.

К ним относятся:

фруктоза;

сахарные спирты –– сорбит или сорбитол, ксилит, маннит и изомальт.

Бескалорийные сахарозаменители, по словам врача, не имеют калорий, у них сладкий вкус, но при их употреблении не поднимается инсулин. К ним причисляют:

аспартам;

сукралозу;

сахарин;

ацесульфам;

стевиозид;

стевию;

эритрол.

Вред бескалорийных

Однако информация из Сети, что бескалорийные сахарозаменители абсолютно безопасны и, употребляя сладкое на их основе, человек будет терять вес, является недостоверной, предупредила Михайлова:

— На самом деле бескалорийные сахарозаменители способны нарушать углеводный обмен, что усиливает аппетит. Как это происходит? Искусственные подсластили — и калорийные, и бескалорийные — приводят к тому, что в пищеварительном тракте активируются рецепторы усвоения сладкого. Это говорит о том, что глюкоза всасывается активно, что в дальнейшем будет приводить к ее большому накоплению в организме.

Кроме того, бескалорийные сахарозаменители влияют на гормональную регуляцию и на накопление жировой ткани, нарушают работу поджелудочной железы.

Также этот вид подсластителей, а именно: сахарин, аспартам, сукралоз — меняют микрофлору в кишечнике.

— Те кишечные бактерии, которые начали активно расти в организме, вызывали воспалительную реакцию в кишечнике.

Безопасные сахарозаменители

Максимально безопасными для организма сахарозаменителями, по словам нутрициолога, являются эритрол и стевия. При выборе этих видов сахарозаменителей необходимо обращать внимание, чтобы в них не содержались ГМО.

А вот полностью запрещены любые виды подсластителей детям и беременным женщинам, заключила врач.