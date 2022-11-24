Дом на 252 квартиры построят по программе реновации в районе Люблино

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Люблинская улица, 113к3 Карта всех событий

Трехсекционный жилой многоэтажный дом с одноуровневой подземной автомобильной стоянкой появится на Люблинской улице. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказала глава Москомэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, в планируемом объекте будет 252 квартиры. На первом этаже здания для жильцов будут доступны помещения социального назначения, среди которых разместятся магазины и предприятия сферы услуг.

В каждой секции жилого дома предусмотрены вестибюльно-входные группы, лифтовые холлы, а также отдельные помещения консьержа с санузлом.

В квартирах и других помещениях в полном объеме выполнят внутреннюю отделку в соответствии со стандартами, сформулированными городскими властями. Специалисты проведут косметический ремонт, оборудуют кухни мойками, плитами, различными осветительными приборами и выключателями.

На придомовой территории появятся проезды, тротуары, а также малые архитектурные формы и наружное освещение. Жители смогут проводить время в зонах для отдыха и заниматься физической активностью на специализированных площадках, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что порядка 300 служб социально-бытовой направленности открылось на первых этажах жилых домов, построенных в Москве по программе реновации.

По его словам, помещения для уже открытых коммерческих объектов находятся в 201 доме, еще около 500 площадей свободны и готовы к появлению подобных организаций.