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Дом на 252 квартиры построят по программе реновации в районе Люблино

Евгений Жуков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 252 квартиры построят по программе реновации в районе Люблино
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Люблинская улица, 113к3 Карта всех событий

Трехсекционный жилой многоэтажный дом с одноуровневой подземной автомобильной стоянкой появится на Люблинской улице. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказала глава Москомэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, в планируемом объекте будет 252 квартиры. На первом этаже здания для жильцов будут доступны помещения социального назначения, среди которых разместятся магазины и предприятия сферы услуг.

В каждой секции жилого дома предусмотрены вестибюльно-входные группы, лифтовые холлы, а также отдельные помещения консьержа с санузлом.

В квартирах и других помещениях в полном объеме выполнят внутреннюю отделку в соответствии со стандартами, сформулированными городскими властями. Специалисты проведут косметический ремонт, оборудуют кухни мойками, плитами, различными осветительными приборами и выключателями.

На придомовой территории появятся проезды, тротуары, а также малые архитектурные формы и наружное освещение. Жители смогут проводить время в зонах для отдыха и заниматься физической активностью на специализированных площадках, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что порядка 300 служб социально-бытовой направленности открылось на первых этажах жилых домов, построенных в Москве по программе реновации.

По его словам, помещения для уже открытых коммерческих объектов находятся в 201 доме, еще около 500 площадей свободны и готовы к появлению подобных организаций.

Строительство Жилье Дома
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