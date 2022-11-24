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Школьники примут участие в уроке по теме «Видеотехнологии» в рамках акции «Урок цифры»

Евгений Жуков
Город
Школьники примут участие в уроке по теме «Видеотехнологии» в рамках акции «Урок цифры»
Фото: pixabay.com/Lukas

В рамках всероссийской акции «Урок цифры» в период с 21 ноября по 18 декабря запланировано проведение урока по теме «Видеотехнологии». Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Организаторами мероприятия выступили Минцифры России совместно с Минпросвещения России и автономной некоммерческой организацией (АНО) «Цифровая экономика». Разработчиком содержания акции стала компания VK.

Глава департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ Андрей Горобец рассказал, что названный образовательный проект познакомит школьников с перспективными специальностями IT-сферы.

По словам директора департамента координации программ и проектов Минцифры РФ Татьяны Трубниковой, порядка 100 тысяч учащихся старших классов в этом году приступят к освоению актуальных языков программирования благодаря акции «Урок цифры».

В свою очередь Сергей Марданов, являющийся директором по развитию школьных и молодежных проектов VK, заявил, что компания вкладывает большие ресурсы в проекты по ознакомлению современной молодежи с востребованными профессиями из мира современных технологий.

Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил перспективность подобных инициатив по созданию образовательных мероприятий, связанных с IT-отраслью. По его мнению, «Урок Цифры» сможет заинтересовать школьников своей нестандартностью и креативным подходом к проведению акции.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что российская биотехнологическая компания «Биокад» приглашает на стажировку студентов столичных колледжей и вузов в свой новый фармкомплекс в Алабушево.

Стажеры смогут поучаствовать в процессе производства лекарств и в обслуживании техники, поработать в департаменте IT.

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