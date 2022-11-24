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СК обвинил замглавы управления МВД Москвы Фокина в организации незаконной миграции

Степан Жирнов
Происшествия
СК обвинил замглавы управления МВД Москвы Фокина в организации незаконной миграции
Фото: СК РФ

Следственный комитет обвинил заместителя начальника управления по вопросам миграции Вячеслава Фокина в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в четверг, 24 ноября.

Также по статье «Организация незаконной миграции» обвиняют бывшего заместителя начальника столичного УВМ ГУ МВД Дмитрия Тахтаулова, а также двоих предпринимателей — Андрея Школьникова и Виталия Абрамова.

По версии следствия, в 2021 году сотрудники управления по вопросам миграции получили от бизнесменов просьбы о въезде иностранных граждан с ложными данными о целях приезда. Сотрудники ведомства воспользовались своим высоким положением и организовали оформление приглашений на въезд для мигрантов.

Их деятельность была пресечена, все участники сговора были задержаны. В рамках расследования правоохранительные органы обыскали жилища фигурантов и изъяли деньги и документы, подтверждающие совершение преступления.

Следственный комитет направил в суд ходатайство о заключении задержанных под стражу.

Другого сотрудника полиции задержали за противоправные действия в Москве. Подполковник полиции попытался получить взятку в размере десяти миллионов рублей.

Следственный комитет Москва МВД Обвинения Преступления
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