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Приметы и советы

Эндокринолог Вавилова перечислила правила зимнего питания

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Эндокринолог Вавилова перечислила правила зимнего питания
Фото: unsplash

Врач-эндокринолог Алена Вавилова перечислила правила зимнего питания.

Эксперт отметила, что в холодное же время года метаболизм ускоряется, поэтому люди чаще ощущают голод. Чтобы не набрать вес, нужно немного изменить рацион питания.

Если постоянно хочется перекусить, нужно заменить печенье и чипсы на овощные палочки или фруктовые слайсы. Также стоит пить больше воды и горячего чая с лимоном.

Необходимо включить в рацион сезонные овощи и фрукты: тыкву, зимние яблоки, грибы, цветную капусту, репу.

Эксперт посоветовала добавлять в еду специи — они снижают аппетит. В рационе должны быть продукты, богатые белком — жирная рыба, тунец, бобовые, белое мясо индейки и курицы. Полезны бут различные супы, передает aif.ru.

До этого диетолог Анна Белоусова рассказала, что злоупотребление продуктами с высоким содержанием жиров может навредить печени и спровоцировать развитие неинфекционного гепатита, передает Nation news.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала «Вечерней Москве», что консерванты или дополнительные добавки в составе тушенки служат поводом отказаться от ее покупки.

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