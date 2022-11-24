Эндокринолог Вавилова перечислила правила зимнего питания

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Врач-эндокринолог Алена Вавилова перечислила правила зимнего питания.

Эксперт отметила, что в холодное же время года метаболизм ускоряется, поэтому люди чаще ощущают голод. Чтобы не набрать вес, нужно немного изменить рацион питания.

Если постоянно хочется перекусить, нужно заменить печенье и чипсы на овощные палочки или фруктовые слайсы. Также стоит пить больше воды и горячего чая с лимоном.

Необходимо включить в рацион сезонные овощи и фрукты: тыкву, зимние яблоки, грибы, цветную капусту, репу.

Эксперт посоветовала добавлять в еду специи — они снижают аппетит. В рационе должны быть продукты, богатые белком — жирная рыба, тунец, бобовые, белое мясо индейки и курицы. Полезны бут различные супы, передает aif.ru.

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