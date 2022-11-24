Сестра Ким Чен Ына назвала администрацию президента Южной Кореи «идиотами»

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Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон раскритиковала администрацию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, назвав их «идиотами». Об этом в четверг, 24 ноября, сообщило южнокорейское издание Yonhap, ссылаясь на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Так она отреагировала на заявление руководства Сеула, которое охарактеризовало пуски ракет Пхеньяном «провокацией», после чего призвало ввести дополнительные ограничительные меры против своего северного соседа. Кроме того, Ким Ё Чжон подчеркнула, что Южная Корея на сегодняшний день выступает в качестве «верного пса» Соединенных Штатов.

— Если хозяин и слуга до сих пор цепляются за бесполезные санкции, то пусть вводят хоть 100, хоть 1000 раз. Если они считают, что санкции позволят уйти от нынешней опасной ситуации, то они, вероятно, идиоты, раз не могут жить в мире и спокойствии, — заявила сестра Ким Чен Ына.

Власти Северной Кореи в пятницу, 18 ноября, осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа «Хвасон-17». Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.