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«Зажировка идет по плану»: в Московском зоопарке рассказали о подготовке манула к зиме

Георгий Соланович
Город
«Зажировка идет по плану»: в Московском зоопарке рассказали о подготовке манула к зиме
Фото: Telegram / РИА Новости
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Манул Тимофей, проживающий в Московском зоопарке, завершил подготовку к зиме и набрал вес, сообщили в пресс-службе зоосада в четверг, 24 ноября.

— Зажировка Тимофея идет по плану — иногда даже кажется, что он чуть свисает с любимой полочки. С каждым днем в его поступи прибавляется основательности, а в поворотах головы — ленивой солидности. И только хвост подергивается с летней бойкостью, — говорится в сообщении зоопарка.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

16 ноября в Московском зоосаде рассказали о радости животных от первого снега. Так, панды бегали и играли, хищные птицы распушили перышки. Волки и рыси также вдохнули свежий зимний воздух и «почувствовали себя очень комфортно». В зоопарке отметили, что все эти животные хорошо приспособлены к снегу и низким температурам.

15 ноября в столице началась метеорологическая зима. По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, выпавший в Москве снег уже не растает и сохранится до весны.

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