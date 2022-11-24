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Москвич поспорил с другом и попал в больницу

Степан Жирнов
Происшествия
Москвич поспорил с другом и попал в больницу
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москвич во время застолья поспорил с другом и травмировал себя, чтобы доказать свою правоту. Об этом стало известно в четверг, 24 ноября.

Инцидент произошел во время распития алкоголя. В какой-то момент 41-летний пострадавший поспорил с товарищем и, чтобы доказать свою правоту, взял пневматический пистолет и выстрелил себе в паховую область.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, спор москвич выиграл, однако получил обширную травму и был госпитализирован.

Еще один мужчина, травмировавший себя в неочевидных условиях, пошел собирать грибы в Новой Москве. В какой-то момент любитель тихой охоты потянулся за очередным трофеем, споткнулся и упал на собственный нож.

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