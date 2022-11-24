Диетолог Ионова предостерегла от чрезмерного употребления мандаринов на Новый год

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О пользе и возможном вреде цитрусовых фруктов рассказала врач-диетолог Лидия Ионова.

Цитрусовые фрукты – один из главных источников витамина C, но налегать на мандарины во время празднования Нового года не стоит, отмечает эксперт. По ее словам, нормальное количество фруктов – это 200-400 грамм в день.

— Если съесть килограмм мандаринов, то понятно, что может быть неадекватная реакция желудочно-кишечного тракта и даже аллергия, — пояснила она в комментарии Общественной службе новостей.

Также следует быть осторожным при употреблении грейпфрута, так как он блокирует фермент печени цитохром P450 и влияет на биоактивность большинства препаратов.

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