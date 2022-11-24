Балицкий сообщил о перебоях с электричеством в Энергодаре

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Перебои с электроэнергией на данный момент наблюдаются в городе Энергодаре в Запорожской области. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

— Проходят веерные отключения электроэнергии, специалисты работают над восстановлением стабильной подачи электричества жителям города и его окраин, — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что остается на прямой связи с администрацией города. По словам Балицкого, перед руководством Энергодара стоят «важные задачи по восстановлению инфраструктуры» и обеспечению бесперебойной работы коммунальных служб.

30 октября Энергодар оказался обесточенным после удара Вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре города. Александр Волга, будучи тогда мэром Энергодара, уточнил, что сложившаяся ситуация находится под контролем.

Накануне сообщалось, что в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошла масштабная системная авария, которая привела к полному отключению электричества.