Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

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Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской и Харьковской областях Украины. Об этом стало известно в четверг, 24 ноября.

Согласно онлайн-карте воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, тревога в стране объявлена в 16:09. Кроме того, о воздушной тревоге в Полтавской области сообщил глава местной областной администрации Дмитрий Лунин. По его словам, в регионе сейчас ракетная опасность, передает РИА Новости.

Накануне вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Украины. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже был частично обесточен.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.