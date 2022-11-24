Катарский оркестр исполнил «Катюшу» перед матчем чемпионата мира — 2022

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Катарский оркестр в четверг, 24 ноября, исполнил знаменитую советскую песню «Катюша» в преддверии матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между национальными командами Уругвая и Южной Кореи.

Футбольные болельщики, собравшиеся за несколько часов до начала матча возле стадиона «Эдьюкейшн сити» в городе Эр-Райян, восприняли музыку овацией. Некоторые фанаты даже стали танцевать, передает ТАСС.

Встреча Уругвая и Южной Кореи началась в 16:00 по московскому времени.

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До этого сообщалось, что сборная Испании по футболу одержала сокрушительную победу над командой Коста-Рики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 7:0. Матч прошел на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе в среду, 23 ноября.

Накануне сборная Германии по футболу потерпела сенсационное поражение от команды Японии. Встреча завершилась со счетом 2:1. Следующие игры для обеих команд пройдут 27 ноября. Немцы встретятся с испанцами, а состав Японии — со сборной Коста-Рики.