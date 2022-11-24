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Мужчина открыл стрельбу на улице в Крымске

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу на улице в Крымске
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В городе Крымск Краснодарского края мужчина открыл стрельбу по прохожим на улице. Об этом стало известно в четверг, 24 ноября.

По предварительной информации, неизвестный разгуливал с ружьем по улицам города и стрелял по прохожим.

В результате происшествия три человека погибло. После расстрела случайных прохожих, мужчина свел счеты с жизнью, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Другая стрельба из огнестрельного оружия по мирным жителям произошла в Ижевске. Трагедия, о которой идет речь, произошла в школе № 88 ранним утром в понедельник, 26 сентября. Мужчина в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам. Подробности о стрельбе в Ижевске — в материале «Вечерней Москвы».

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