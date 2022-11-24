«Декабрь будет сложный»: Астролог рассказала о будущем России

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Сегодня у России проходит духовный рост, благодаря которому общество станет сильнее, но путь для демонстрации превосходства будет непростым. Об этом рассказала астролог Светлана Драган.

— Нам нужно приготовиться к тому, что декабрь будет сложный и давление будет оказываться агрессивно и жестко. Но ничего не пугайтесь, внутренний дух и концентрация в России есть, понимание верных путей и вектора развития есть. Прессинг уйдет, — сказала она.

Специалист по звездному небу добавила, что к середине зимы ситуация в мире успокоится. Однако в конце февраля прессинг вернется, что отразится на марте. По словам Драган, именно первый месяц весны станет поворотным. Тогда страница истории перелистнется для многих государств, передает StarHit.

Следующему году будет покровительствовать Черный Водяной Кролик. Астрологи объяснили, какой наряд следует выбрать для встречи праздника, чтобы исполнились все заветные желания. Так, в новогоднем наряде не стоит использовать мишуру, блестящие ткани и пайетки, а также надевать одежду из натурального меха.