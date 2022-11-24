Астрологи рассказали, в чем нужно встречать год Черного Водяного Кролика

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Следующему году будет покровительствовать Черный Водяной Кролик. Астрологи объяснили, какой наряд следует выбрать для встречи праздника, чтобы исполнились все заветные желания.

Так, в китайском гороскопе кролик характеризуется как спокойное, скромное и дружелюбное животное, которое предпочитает комфорт и безопасность. Именно эти факторы и следует учитывать при выборе одежды для праздника, уверяют эксперты.

Так, в новогоднем наряде не стоит использовать мишуру, блестящие ткани и пайетки, а также надевать одежду из натурального меха. Остановить выбор следует на классическом элегантном образе.

Почувствовать себя комфортно в праздник позволит одежда из натуральных тканей, таких как хлопок, шифон или атлас. Астрологи посоветовали отдать предпочтение нарядам зеленого, черного, синего или голубого цветов. А вот коричневого, оранжевого и белого цветов следует избегать.

Эксперты порекомендовали поставить на новогодний стол фигурку кролика, рядом с которой можно положить морковку. Если рассказать хозяину грядущего года о своем заветном желании, оно обязательно исполнится, передает rsute.ru.

До этого астрологи пообещали, что Черный Водяной Кролик, обладающий особой энергетикой, подарит человечеству спокойствие, стабильность и гармонию.