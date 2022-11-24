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Появились подробности о стрельбе в Крымске

Степан Жирнов
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Появились подробности о стрельбе в Крымске
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По неподтвержденным данным мужчина, который устроил стрельбу в Крымске, проиграл суд своей бывшей жене и решил с ней расправиться.Об этом стало известно в четверг, 24 ноября.

Стрелка зовут Владимир Жиров. По неподтвержденным данным, он проиграл имущественный суд своей бывшей жене. На заседании суда мужчина утверждал, что до развода квартиру его сыну женщина купила на его деньги, и требовал передать ему недвижимость.

Разбирательство длилось три года, но суд встал на сторону экс-супруги. После этого мужчина взял оружие и начал угрожать женщине. Пострадавшая попыталась скрыться от бывшего мужа в торговом центре, где попросила окружающих о помощи.

Именно того мужчину, который заступился за женщину, Жиров и застрелил. Осознав тяжесть своего поступка, преступник отправился к дому, в котором находится квартира его сына, где свел счеты с жизнью в кабине своего автомобиля, сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее появилась информация, что по улице города Крымска Краснодарского края ходил мужчина с ружьем и стрелял по прохожим. По предварительным данным погибло четыре человека, в том числе и вооруженный преступник.

Краснодарский край Смерть Убийства стрельба
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