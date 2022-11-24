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Ученые назвали неочевидную замену снотворным средствам

Евгений Белоусов
Общество
Ученые назвали неочевидную замену снотворным средствам
Фото: Pexels

Ученые из Норвежского университета естественных и технических наук нашли связь между быстрым засыпанием и спортом. Они предлагают спорт в качестве неочевидной альтернативы снотворным средствам.

Специалисты в течение 14 лет изучали медицинские карточки 34 тысяч людей, сравнивая их с базой выписанных им лекарств. За время исследования 5,8 тысячи из этих людей получали снотворные средства по рецепту.

Однако те испытуемые, кто активно занимался спортом и вел здоровый образ жизни, реже прибегали к снотворным. Ученые пришли к выводу, что тренировки положительно влияют на сон, передает Daily Mail.

До этого кандидат медицинских наук, врач — психотерапевт-сомнолог Леонид Третьяк рассказал, как мелатонин (гормон сна) влияет на организм человека. Мелатонин, по словам специалиста, останавливает перекисное окисление липидов, которое приводит к старению и повреждению.

Есть ли способ, который позволит сократить период ночного отдыха без вреда для здоровья и даст возможность восстановиться, выясняла «Вечерняя Москва».

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