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Украинские националисты жестоко избили двух жителей Берлина всего за несколько слов на русском языке. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает Junge Welt.

Около половины четвертого ночи в прошедшую субботу русскоязычные мужчина и женщина ждали такси у входа в ресторан. Вскоре к паре подошла группа из пяти человек, у одного из которых в руках был флаг Украины.

Едва только мужчина успел что-то сказать на родном языке, как подошедшие набросились на него и принялись избивать. Также они избили и его спутницу. Женщина после рассказала, что они не делали никаких громких или политических заявлений и никак не провоцировали нападавших.

Немецкая полиция подтвердила факт нападения, однако самих злоумышленников пока еще не нашли.

24 ноября сообщалось, что ФРГ из-за ситуации с беженцами находится в «чрезвычайно стрессовой ситуации». Такое мнение высказала министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес.

Беженцы с Украины, которых разместили на круизном лайнере в шотландском Эдинбурге, пожаловались на условия проживания и «русскоговорящий экипаж». Лидер шотландской Либерально-демократической партии Алекс Коул-Гамильтон заявил, что при нынешних темпах размещения беженцев «многим украинцам могут грозить годы жизни на борту круизного судна».