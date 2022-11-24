Литва включила украинскую певицу Лободу в список нежелательных лиц

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Украинская певица и телеведущая Светлана Лобода попала в список нежелательных в Литве лиц. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщила пресс-секретарь главы МИД Литвы Паулина Левицкайте.

Вопрос со статусом украинской певицы в Литве встал на повестку после репортажа, в котором рассказывалось о намечаемых гастролях Лободы в нескольких городах республики.

Причиной для включения Лободы в список послужила, по словам литовского министра культуры Симонаса Кайриса, «непонятная» позиция по украинскому конфликту и специальной военной операции России, передает ТАСС.

Певец Данко недавно обрушился с критикой на Лободу. Он утверждает, что она является проектом, который был создан специально для русскоязычной аудитории, а вовсе не уникальной певицей.

До этого у психолога Вероники Степановой вызвал сомнения ряд высказываний Лободы. Своими мыслями она поделилась с подписчиками.

Так, это касается заявлений артистки относительно «любимой бабулечки», которую та отдала в дом престарелых. Кроме того, психолога смутили «несостыковочки» в словах исполнительницы относительно ее отношения к присоединению Крыма.