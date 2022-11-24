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Немцы признали неэффективность санкций против России после запуска завода «Москвич»

Александр Афонин
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Немцы признали неэффективность санкций против России после запуска завода «Москвич»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Читатели немецкой газета Spiegel позитивно встретили новость о запуске серийного производства автомобилей «Москвич» на одноименном заводе в российской столице. Однако для многих это событие стало доказательством низкой эффективности антироссийских санкций.

— Совершенно очевидно, что санкции против Российской Федерации не достигают своей цели, а только укрепляют российскую экономику, перед которой ставят последовательные и хорошо продуманные задачи, — написал MrEchoBravo.

Многие пользователи отметили, что запуск нового производства в России идет вразрез планам Евросоюза нанести урон российской экономике. В то же время внутри объединения царит дефицит бюджета, нехватка энергоносителей и галопирующая инфляция, передает РИА Новости.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Денис Мантуров открыли серийную сборку автомобилей на автозаводе «Москвич». По словам главы города, запуск новой модели стал историческим событием.

Первенцем возрожденного бренда стал кроссовер, получивший название «Москвич-3». Что известно о новом автомобиле, где и когда его можно приобрести, а также как получить на него скидку — в материале «Вечерней Москвы».

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