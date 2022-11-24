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Температуру повысили в батареях московских зданий из-за похолодания

Евгений Белоусов
Город
Температуру повысили в батареях московских зданий из-за похолодания
Фото: shutterstock

Температуру теплоносителя в системе столичного теплоснабжения повысили до 99-101 градуса из-за прогнозируемого похолодания в столице. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в пресс-службе компании по передаче и распределению электроэнергии «МОЭК».

Такая температура теплоносителя, отметили в компании, соответствует среднесуточной температуре наружного воздуха минус шести градусов. Специалисты отслеживают краткосрочные прогнозы погоды и своевременно вносят корректировки.

Температура теплоносителя внутридомового контура регулируется в автоматическом режиме по датчикам температуры наружного воздуха на тепловых пунктах, передает агентство городских новостей «Москва».

24 октября общегородской контакт-центр завершил работу горячей линии по вопросам отопления. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в связи с резким похолоданием в начале сентября отопительный сезон в столице начался досрочно.

В конце сентября сервис проверки графика отключения горячей воды на официальном сайте мэра Москвы завершил работу. Он был запущен в конце апреля за несколько недель до старта плановых отключений горячего водоснабжения в столице. За пять месяцев его посетили более двух миллионов человек.

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