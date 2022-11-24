Меркель призналась, что ей не дали наладить диалог с Путиным

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Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что под конец ее правления ей не дали повлиять на развитие ситуации вокруг Украины. Об этом экс-канцлер рассказала в интервью германскому изданию Spiegel.

— Летом 2021 года после встречи президентов Байдена и Путина я совместно с Эммануэлем Макроном еще раз хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС. Кое-кто возражал, а у меня уже не было сил продвинуть это. Ведь все знали: «осенью она уже уйдет», — отметила она.

Начало спецоперации на Украине, по словам Меркель, не стало неожиданностью как минимум из-за подорванных Минских соглашений между РФ и Украиной. Политик считает, что если бы она выставила свою кандидатуру в очередной раз, то продолжила бы добиваться встречи с российским президентом, сообщает РИА Новости.

В начале октября Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России. По ее словам, события на Украине стали «глубоким поворотным моментом», указав, что к заявлениям российского президента Владимира Путина нужно относиться очень серьезно.

Также «Вечерняя Москва» решила выяснить, на какой исход спецоперации РФ на Украине рассчитывали европейские политики. По мнению политолога Сергея Маркелова, западные политики были уверены в быстрой победе России и поражении Украины.