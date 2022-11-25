Маск объявил, что «амнистирует» заблокированные аккаунты в Twitter на следующей неделе

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Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск объявил о восстановлении заблокированных аккаунтов в социальной сети после того, как за «амнистию» страниц высказалось большинство участников проведенного им опроса. Об этом стало известно в пятницу, 25 ноября.

— Народ высказался. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei (глас народа — глас божий), — отметил он.

Так, глава компании Tesla в течение суток проводил опрос пользователей в Twitter, стоит ли «предложить всеобщую амнистию заблокированным аккаунтам при условии, что они не нарушали закон и не участвовали в запредельном спаме». Проголосовали «за» 72,4 процента проголосовавших, против — 27,6 процента. В общей сложности в опросе поучаствовали свыше трех миллионов человек, сообщает РИА Новости.

Во вторник, 22 ноября, Маск принял решение отменить некоторые льготы для сотрудников компании Twitter. Так, речь идет о льготах на оздоровительные услуги, домашний интернет, обучение, а также дневной уход за детьми.

До этого американский предприниматель уволил из компании несколько тысяч сотрудников отдела продаж. Таким образом предприниматель использует сокращения в компании с целью сбалансировать оставшийся персонал в количественном и качественном соотношении.