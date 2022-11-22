Маск отменил ряд льгот для сотрудников Twitter

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск принял решение отменить некоторые льготы для сотрудников компании Twitter. Об этом сообщает портал Verge во вторник, 22 ноября.

— Льготы будут со временем пересмотрены и могут быть добавлены обратно, когда финансовая ситуация компании улучшится, — говорится в распоряжении, которое подписал Маск.

Так, речь идет о льготах на оздоровительные услуги, домашний интернет, обучение, а также дневной уход за детьми.

16 ноября миллиардер выдвинул сотрудникам компании ультиматум. Он поставил своих работников перед выбором: долгая и интенсивная работа или увольнение с трехмесячным пособием. После этого сотни работников компании Twitter решили уволиться

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что Twitter останется таким же популярным, как и сейчас, если новый владелец сервиса Илон Маск доверит управление грамотным людям. Не исключено, что соцсеть даже станет нейтральнее по отношению к пользователям. По словам специалиста, Илон Маск имеет все шансы улучшить работу Twitter.