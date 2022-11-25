Spectator: США под давлением Китая убедили Польшу не передавать Украине истребители МиГ-29

Фото: Минобороны РФ

Администрация американского президента Джо Байдена заставила Варшаву отказаться от передачи Украине советских истребителей МиГ-29 по просьбе Китая. Об этом пишет британский журнал The Spectator со ссылкой на источники в Пекине.

Согласно предоставленным данным, изначально американские власти поддержали идею о поставке Киеву имевшихся у польской армии советских истребителей МиГ-29. Однако позиция Китая по этому вопросу заставила американцев поменять окончательное решение.

Аналогичной позиции, как уточняется, придерживался и ряд бывших лидеров некоторых европейских стран, что также повлияло на решение Америки. Обозреватели издания пишут, что Китай взамен на гарантии США взял на себя обязательство убедить Россию не применять ядерное оружие, сообщает РИА Новости.

В среду, 23 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый пакет военной поддержки Украины от правительства Соединенных Штатов будет включать в себя боеприпасы и средства противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что необходимые средства будут выделены со складов Пентагона