Песков: Путин обсудит с матерями военнослужащих все темы, которые они поднимут

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в эту пятницу проведет встречу с матерями российских военных, участвующих в спецоперации. Они обсудят все темы, которые родные захотят поднять. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Те, которые будут они поднимать, — ответил Песков на вопрос о том, какие темы будет обсуждать Путин на встрече с матерями военных.

Официальный представитель Кремля добавил, что глава РФ поздравит участниц встречи с наступающим Днем матери, сообщает РИА Новости.

До этого Песков подтверждал подготовку встречи Путина с семьями мобилизованных военнослужащих.

В понедельник, 14 ноября, пресс-секретарь главы РФ заявил, что российский лидер планирует встречу с россиянами, чтобы обсудить поддержку мобилизованных граждан. При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что точная дата проведения встречи будет известна позже.

В понедельник, 7 ноября, президент призвал чиновников проявлять внимание ко всем мобилизованным гражданам. По его словам, оказывать поддержку нужно всем военнослужащим вне зависимости от их местоположения.