Песков подтвердил подготовку встречи Путина с семьями мобилизованных военнослужащих

Фото: Администрация президента РФ

Идет подготовка к встрече президента России Владимира Путина с семьями мобилизованных военнослужащих, в том числе с матерями бойцов. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

— Действительно, такая встреча планируется, — отметил он.

Официальный представитель Кремля уточнил, что встреча будет проведена на этой неделе, сообщает ТАСС.

В понедельник, 14 ноября, Песков заявил, что российский лидер планирует встречу с россиянами, чтобы обсудить поддержку мобилизованных граждан. При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что точная дата проведения встречи будет известна позже.

В понедельник, 7 ноября, президент призвал чиновников проявлять внимание ко всем мобилизованным гражданам. По его словам, оказывать поддержку нужно всем военнослужащим вне зависимости от их местоположения.

Накануне Песков заявил, что в ходе российской спецоперации на Украине будут достигнуты поставленные цели. Таким образом он прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что Россия, поднимая вопрос переговоров с Украиной, пытается добиться затишья в боевых действиях.