Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков: Россия достигнет целей спецоперации на Украине

Анастасия Колоскова
Общество
Песков: Россия достигнет целей спецоперации на Украине
Фото: Администрация президента РФ

В ходе российской специальной военной операции на Украине будут достигнуты поставленные цели. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет, — цитирует РИА Новости слова Пескова, который таким образом прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что Россия, поднимая вопрос переговоров с Украиной, пытается добиться затишья в боевых действиях.

19 ноября украинский лидер выразил мнение, что Россия, говоря о переговорах, хочет добиться не мира, а «краткосрочного затишья» в боевых действиях. По его словам, пауза нужна РФ, чтобы восстановить силы.

На его заявление отреагировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Российский политик считает, что Зеленский «мечется в агонии», так как то предлагает свои форматы переговоров, то заявляет, что ни на какие переговоры с Россией не пойдет. Парламентарий заявил, что позиция России по вопросу переговоров «была и остается неизменно четкой».

Дмитрий Песков Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте