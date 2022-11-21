Песков: Россия достигнет целей спецоперации на Украине

Фото: Администрация президента РФ

В ходе российской специальной военной операции на Украине будут достигнуты поставленные цели. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет, — цитирует РИА Новости слова Пескова, который таким образом прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что Россия, поднимая вопрос переговоров с Украиной, пытается добиться затишья в боевых действиях.

19 ноября украинский лидер выразил мнение, что Россия, говоря о переговорах, хочет добиться не мира, а «краткосрочного затишья» в боевых действиях. По его словам, пауза нужна РФ, чтобы восстановить силы.

На его заявление отреагировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Российский политик считает, что Зеленский «мечется в агонии», так как то предлагает свои форматы переговоров, то заявляет, что ни на какие переговоры с Россией не пойдет. Парламентарий заявил, что позиция России по вопросу переговоров «была и остается неизменно четкой».