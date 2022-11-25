Фото: Unsplash

Читатели американского издания Breitbart отреагировали на сообщения, связанные с воровством газа Украиной. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.

— Украинские нацисты, должно быть, в отчаянии. Они уже начали красть природный газ, предназначенный для Евросоюза. Надеюсь, Евросоюз поймет, как глубоко он погряз в этой трясине, — отметил Fred Murphy II.

— Поставки следовало прекратить уже после того, как Байден взорвал трубопроводы «Северный поток», — написал Lepantzeus.

— Большинство признает, что на Украине с самого начала было коррумпированное правительство. Недостающие объемы газа, вероятно, уже проданы украинскими олигархами, — заключила Maria Von Theresa.

Пользователь Macedon отметил, что «Украина всегда воровала газ», сообщает РИА Новости.

Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его внешний вид и поведение во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Киеве. Пользователи отметили, что внешний вид украинского президента оставляет желать лучшего.