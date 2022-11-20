Фото: president.gov.ua

Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его внешний вид и поведение во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Киеве.

— Я реально не понимаю, почему Зеленский не может нормально одеться? Он постоянно выглядит так, как будто спал на улице, — написал один из читателей.

Пользователи отметили, что внешний вид украинского президента оставляет желать лучшего. Независимо от обстоятельств, он одевается, будто находится в зоне конфликта. Кроме того, читатели газеты раскритиковали манеры Зеленского, которые выглядели неестественно в тех обстоятельствах.

До этого обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что Зеленский начал манипулировать Вашингтоном, заставляя Белый дом принимать решения, противоречащие национальным интересам. По мнению журналиста, в текущей ситуации американское руководство пытается найти баланс.

Британцы также раскритиковали встречу Сунака с Зеленским в Киеве. Один из них отметил, что люди «знают всю правду про отмывание денег».

По мнению многих комментаторов, правительство Сунака и офис Зеленского участвуют в крупной финансовой махинации, присваивая себе деньги британских налогоплательщиков, выделяемые на «помощь» Киеву.