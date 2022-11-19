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Читатели британской газеты раскритиковали встречу премьер-министра Великобритании Риши Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

— Я, как и многие британцы, не согласен с тем, что говорит Сунак. Мы знаем всю правду про отмывание денег, — отметил один из пользователей.

По мнению многих комментаторов, правительство Сунака и офис Зеленского участвуют в крупной финансовой махинации, присваивая себе деньги британских налогоплательщиков, выделяемые на «помощь» Киеву.

Другой комментатор выразил мнение, что Великобритания уже выделила достаточное количество средств Украине. В связи с этим он посоветовал украинцам просить помощи у президента США Джо Байдена.

До этого сообщалось, что Сунак приехал в Киев для проведения переговоров с Зеленским. Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками. Размер нового пакета военной помощи составляет 50 миллионов фунтов стерлингов.