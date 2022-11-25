Замглавкома ВМФ рассказал об освобождении Бердянска морскими пехотинцами

Фото: Минобороны РФ

Благородя действиям флота и высадке морских пехотинцев Черноморского флота и Каспийской флотилии российским войскам удалось освободить город Бердянск. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Военно-морского флота Российской Федерации, генерал-лейтенант Виктор Астапов.

— В ходе специальной военной операции ВСУ ждали морские десанты и готовились к ним, заминировав побережье и акваторию портов Черного и Азовского морей. Умелые действия сил флота позволили обмануть противника и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска, — рассказал Астапов.

Он добавил, что большая часть морпехов вошла на освобождаемую территорию по суше.

Генерал-лейтенант напомнил о значимой роди морской пехоты в освобождении Мариуполя, а также других населенных пунктов Донбасса, пишет газета «Красная звезда».

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