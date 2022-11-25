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Андрей Бочкарев: Многопрофильный медцентр со стационаром появится на базе городской больницы № 52

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Многопрофильный медцентр со стационаром появится на базе городской больницы № 52
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Многопрофильный медицинский центр со стационаром возведут на базе городской клинической больницы (ГКБ) № 52 в столичном районе Щукино. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Общая площадь нового здания медцентра со стационаром составит 80 тысяч квадратных метров, высота — до 50 метров, — рассказал заммэра.

По его словам, многопрофильный медцентр будет строиться в рамках Адресной инвестиционной программы города.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что центр планируют возвести на территории по адресу улица Пехотная, дом 3, в СЗАО, где находится здание ГКБ № 52 площадью около 60 тысяч квадратных метров. При этом площадь самого земельного участка составляет порядка 11,3 гектара.

Решение о строительстве медицинского центра приняли 17 ноября 2022 года на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы, возглавляемой мэром города Сергеем Собяниным.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что в 2022 году на территории бывших промзон Москвы было возведено свыше 3,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе 1,7 миллиона «квадратов» жилых площадей.

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