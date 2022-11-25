Синоптик Шувалов сообщил, что морозная погода сохранится в столице до начала декабря

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Холодный антициклон, принесший ветра с Урала и Сибири, пришел в столичный регион надолго: морозная погода в Москве сохранится до начала декабря. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отмтеил,что погоду в настоящее время можно назвать декабрьской.

— Температура воздуха совпадает с той, что наблюдается в середине последнего месяца года. Ночью в субботу в Москве будет минус 7-9 градусов, днем без осадков, в воскресенье ожидается небольшой снег, ночью минус 3-6 мороза, днем минус 3-5 градусов, — расскзаал он в комменатрии НСН.

В понедельник возможно небольшое потепление, но затем температура воздуха снизится на 3-4 градуса.

Синоптик добавил, что антициклон, по южной периферии которого с восточными ветрами идет холод с Урала и Сибири, пришел надолго.

В пятницу в столице и Подмосковье сохранится облачная погода, минимальная температура воздуха составит минус 7 градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В беседе с «Вечерней Москвой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на протяжении недели в столице будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов. Также в столице пройдут ледяные дожди и образуется гололедица.