Петр Бирюков: Началась реконструкция и чистка прудов в Покровском парке на юге Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Покровский парк Карта всех событий

На юге столицы реконструируют и очистят пруды, находящиеся в Покровском парке. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы при столичном правительстве Петр Бирюков.

По его словам, специалисты уже начали реконструкцию каскада Дорожного пруда, который состоит из четырех водоемов и занимает суммарную площадь 1,9 гектара.

Также в реконструируемый объект входит сложная многоступенчатая инженерная система фильтрации воды Тепляковского ручья.

— Со времени последней реконструкции пруда в 2008–2009 годах на дне накопилось около 6,5 тысячи кубометров иловых отложений, вызывающих цветение воды в теплый период, — пояснил Бирюков.

Также он отметил, что береговая линия, протяженность которой составляет 731 метр, не укреплена, из-за чего берега обрушаются и грунт попадает в воду.

В связи с этим в парке начались работы по реконструкции объекта: Малый, Верхний, Средний и Нижний пруды очистят от ила, скопившегося на дне, после чего укрепят берега водоемов, а также создадут зоны биоплато. Закончить работы по благоустройству планируют в четвертом квартале 2023 года.

Петр Бирюков отметил, что ремонт будут проводить аккуратно, чтобы сохранить экосистему водоема.

— После этого сформируем ложе и песчаное дно прудов, укрепим береговую полосу щебнем и галькой, с сохранением откосных берегов, — рассказал Петр Бирюков. — В местах перетоков воды между прудами устроят несколько зон биоплато общей площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров, там высадят порядка 32 тысяч растений.

По его словам, после реконструкции пруд станет комфортнее не только для отдыхающих, но и для обитателей, птиц и рыб.

Ранее Петр Бирюков рассказывал, что возле станции БКЛ «Нижегородская» появились удобные пешеходные маршруты.