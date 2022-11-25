Бирюков: Удобные пешеходные маршруты появились возле станции БКЛ «Нижегородская»

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1-й Карачаровский проезд, Москва, Россия Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро «Нижегородская» на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— В этом году сделали удобные пешеходные маршруты от жилых кварталов к станции «Нижегородская». Благоустройство прошло на участке дублера Рязанского проспекта и в 1-м Карачаровском проезде, — рассказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии убрали под землю, обустроили дополнительную ливневую канализацию. Кроме того, специалисты заменили покрытие тротуаров, сделали спуски для маломобильных горожан и родителей с колясками, оборудовали «лежачие полицейские». Также были установлены 35 фонарей и 10 опор контрастного освещения на пешеходных переходах.

Бирюков добавил, что в рамках работ обновили 8,4 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия дорог, организовали парковку, для пассажиров общественного транспорта поставили современный остановочный павильон с беспроводной связью и зарядными слотами.

Помимо этого, около станции метро «Нижегородская» высадили деревья и разбили газон общей площадью более 10 тысяч квадратных метров.

До этого Бирюков рассказал, что специалисты Комплекса городского хозяйства начали украшать столицу к новогодним и рождественским праздникам.