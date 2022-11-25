Ефимов: Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили объем инвестиций с начала года

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Объем инвестиций компаний — резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» вырос более чем на два миллиарда рублей за первые девять месяцев 2022 года. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Инвестиции компаний — резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» за первые три квартала 2022 года составили 23,8 миллиарда рублей. Это на 2,1 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года и втрое больше, чем за тот же период 2020 года, когда объем вложений превысил 7,3 миллиарда рублей, — сказал он.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что наибольший прирост инвестиций показали предприятия микроэлектроники. Их сумма вложений составила 14,7 миллиарда рублей, что почти вдвое больше результатов аналогичного периода прошлого года.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что в этом году статус резидента особой зоны получили еще десять компаний. Они заявили, что их общий объем инвестиций составит почти десять миллиардов рублей.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что за первые 10 месяцев 2022 года обороты малого и среднего бизнеса в столице выросли на 26 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, максимальный показатель был достигнут в июне — 362,3 миллиарда рублей.