Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в СВАО

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Веткина улица, 2А Карта всех событий

Новый жилой квартал появится в районе Марьина Роща. Соответствующий проект планировки утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщили в пятницу, 25 ноября, в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Из сообщения пресс-службы следует, что проект планировки охватывает территорию с площадью 17,84 гектара. Жилой квартал построят по адресу улица Веткина, владение № 2, на пересечении МЦД-2 и Октябрьской железной дороги. На данный момент на этом участке расположена промышленная зона с устаревшими производственно-складскими, коммунальными и административно-деловыми зданиями.

Согласно проекту, будут построены несколько домов, общая площадь которых составит 159 тысяч квадратных метров, из которых 84,7 тысячи будут жилыми. Остальные 74,5 тысячи квадратных метров площади поделят между собой два деловых центра.

По задумке, постройка нового квартала позволит создать более 2,2 тысячи рабочих мест, а также обеспечить условия для комфортного проживания более 950 человек.

Помимо сооружения новых зданий, займутся и благоустройством окружающего пространства и инфраструктуры. Будут проложены сети коммуникаций, построена новая распределительная подстанция, а также реконструирована сама улица Веткина и проложен новый проезд, на котором организуют велодорожки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об обеспечении бесплатными глазными протезами тех граждан, которые в этом нуждаются.