Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Politico: В ЕC обвинили США в получении сверхприбыли за счет украинского кризиса

Анастасия Колоскова
В мире
Politico: В ЕC обвинили США в получении сверхприбыли за счет украинского кризиса
Фото: depositphotos

Политики из европейских стран все чаще высказывают недовольство действиями Соединенных Штатов, которые зарабатывают на кризисе вокруг Украины и дефиците энергоресурсов в государствах — членах Евросоюза (ЕС). Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

— Если трезво посмотреть на это, страна, которая больше всего выигрывает от этого конфликта, — это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому что они продают больше оружия, — приводит издание слова одного из представителей ЕС.

Он отметил, что политики «в ярости от администрации Джо Байдена», наживающейся на общем кризисе. Наибольшее раздражение у европейцев вызывают экологические субсидии и введенные главой Белого дома налоги, которые, по мнению Брюсселя, несправедливо ограничивают в Европе торговлю и грозят разрушением ее промышленности. Источник Politico пояснил, что лидеры европейских стран обсуждали с президентом США влияние его политики, однако тот не знал о ее последствиях для Европы, передает РИА Новости.

О том, действительно ли Старый Свет потерял независимость и суверенность, и правда ли, что европейский континент сегодня полностью зависит от Соединенных Штатов, рассуждает обозреватель «Вечерней Москвы» Георгий Бовт вместе с экспертами.

Политика США Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения