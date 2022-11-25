Politico: В ЕC обвинили США в получении сверхприбыли за счет украинского кризиса

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Политики из европейских стран все чаще высказывают недовольство действиями Соединенных Штатов, которые зарабатывают на кризисе вокруг Украины и дефиците энергоресурсов в государствах — членах Евросоюза (ЕС). Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

— Если трезво посмотреть на это, страна, которая больше всего выигрывает от этого конфликта, — это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому что они продают больше оружия, — приводит издание слова одного из представителей ЕС.

Он отметил, что политики «в ярости от администрации Джо Байдена», наживающейся на общем кризисе. Наибольшее раздражение у европейцев вызывают экологические субсидии и введенные главой Белого дома налоги, которые, по мнению Брюсселя, несправедливо ограничивают в Европе торговлю и грозят разрушением ее промышленности. Источник Politico пояснил, что лидеры европейских стран обсуждали с президентом США влияние его политики, однако тот не знал о ее последствиях для Европы, передает РИА Новости.

О том, действительно ли Старый Свет потерял независимость и суверенность, и правда ли, что европейский континент сегодня полностью зависит от Соединенных Штатов, рассуждает обозреватель «Вечерней Москвы» Георгий Бовт вместе с экспертами.