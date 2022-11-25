Главврач ГКБ имени Вересаева рассказал, как московские врачи работают в ДНР и ЛНР

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Бригады врачей Городской клинической больницы (ГКБ) имени Вересаева работают в Донецкой и Луганской народных республиках, сменяя друг друга, с июля этого года. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил главный врач этого медицинского учреждения Игорь Парфенов.

— В общей сложности в ДНР и ЛНР побывало около 20 высококвалифицированных специалистов нашего медучреждения. Это хирурги, сосудистые хирурги, нейрохирурги, травматологи-ортопеды и анестезиологи-реаниматологи, — рассказал главврач столичной больницы.

По его словам, московские специалисты тесно взаимодействуют с местными врачами. В том числе они помогают коллегам из новых регионов России осваивать современные высокотехнологичные методы лечения различных заболеваний, констатировал Парфенов.

До этого в пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что в ЛНР и ДНР на постоянной основе работают более 200 врачей из Москвы. В новых регионах РФ специалисты провели более 3,5 тысячи операций и почти 11 тысяч консультаций пациентов.