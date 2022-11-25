Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главврач ГКБ имени Вересаева рассказал, как московские врачи работают в ДНР и ЛНР

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
Главврач ГКБ имени Вересаева рассказал, как московские врачи работают в ДНР и ЛНР
Фото: Depositphotos

Бригады врачей Городской клинической больницы (ГКБ) имени Вересаева работают в Донецкой и Луганской народных республиках, сменяя друг друга, с июля этого года. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил главный врач этого медицинского учреждения Игорь Парфенов.

— В общей сложности в ДНР и ЛНР побывало около 20 высококвалифицированных специалистов нашего медучреждения. Это хирурги, сосудистые хирурги, нейрохирурги, травматологи-ортопеды и анестезиологи-реаниматологи, — рассказал главврач столичной больницы.

По его словам, московские специалисты тесно взаимодействуют с местными врачами. В том числе они помогают коллегам из новых регионов России осваивать современные высокотехнологичные методы лечения различных заболеваний, констатировал Парфенов.

До этого в пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что в ЛНР и ДНР на постоянной основе работают более 200 врачей из Москвы. В новых регионах РФ специалисты провели более 3,5 тысячи операций и почти 11 тысяч консультаций пациентов.

Врачи ЛНР ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения