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Подросток, сбивший женщину на зебре, оказался сыном директора транспортной фирмы

Степан Жирнов
Происшествия
Подросток, сбивший женщину на зебре, оказался сыном директора транспортной фирмы
Фото: Пресс-служба прокуратуры
Россия, Москва, Красноярская улица, 9 Карта всех событий

Подросток, который сбил женщину, шедшую по пешеходному переходу на Красноярской улице, оказался сыном директора транспортной фирмы. Он управлял машиной на летней резине. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник знакомый с ситуацией в пятницу, 25 ноября.

ДТП, о котором идет речь, произошло ранним утром на Красноярской улице, в районе дома № 9. Молодой человек на иномарке сбил женщину, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подросток живет в Реутове. Автомобиль он приобрел за 140 тысяч рублей в начале ноября, не сказав продавцу о своем возрасте.

По словам источника «ВМ», на 17-летнего подростка, составлены протоколы об административных нарушениях по восьми статьям КоАП.

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