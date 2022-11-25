Тренер Непомнящий предположил, что Аргентине будет сложно бороться за победу на ЧМ-2022

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У сборной Аргентины по футболу могут возникнуть проблемы на чемпионате мира, а поражение Германии было случайным. Такое мнение высказал известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий.

По словам эксперта, сборной Аргентины недостает характера.

— Если поражение Германии — это почти случайность, что бывает в футболе, то поражение Аргентины было закономерным. Она не смогла переиграть соперников, игра шла по сценарию тренера Саудовской Аравии, меня это сильно удивило, — отметил эксперт в комментарии НСН.

Тренер добавил, что пока сложно назвать фаворитов соревнований. Пока Непомнящий отметил игру Испании и Бразилии.

Ранее главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о неудачном старте своей команды на чемпионате мира — 2022. Латиноамериканцы неожиданно проиграли Саудовской Аравии со счетом 1:2. Скалони заявил, что его команда продолжит бороться в дальнейших матчах, передает ФАН.

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