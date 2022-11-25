Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Тренер Непомнящий предположил, что Аргентине будет сложно бороться за победу на ЧМ-2022

Ирина Игнатенко
Спорт
Тренер Непомнящий предположил, что Аргентине будет сложно бороться за победу на ЧМ-2022
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

У сборной Аргентины по футболу могут возникнуть проблемы на чемпионате мира, а поражение Германии было случайным. Такое мнение высказал известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий.

По словам эксперта, сборной Аргентины недостает характера.

— Если поражение Германии — это почти случайность, что бывает в футболе, то поражение Аргентины было закономерным. Она не смогла переиграть соперников, игра шла по сценарию тренера Саудовской Аравии, меня это сильно удивило, — отметил эксперт в комментарии НСН.

Тренер добавил, что пока сложно назвать фаворитов соревнований. Пока Непомнящий отметил игру Испании и Бразилии.

Ранее главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о неудачном старте своей команды на чемпионате мира — 2022. Латиноамериканцы неожиданно проиграли Саудовской Аравии со счетом 1:2. Скалони заявил, что его команда продолжит бороться в дальнейших матчах, передает ФАН.

«Вечерняя Москва» выяснила, где смотреть ЧМ-2022 по футболу и почему на турнире нет сборной России.

Спорт Футбол Аргентина
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения