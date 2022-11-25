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Владельца сети кофеен «Правда кофе» задержали за нападение на полицейских

Степан Жирнов
Происшествия
Владельца сети кофеен «Правда кофе» задержали за нападение на полицейских
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
5-я ул. Ямского Поля, д. 5 строение 1 Карта всех событий

Филиппа Лейтеса, владельца сети кофеен «Правда кофе», задержали в столице за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Об этом «Вечерней Москве» сообщил знакомый с ситуацией источник в пятницу, 25 ноября.

По данным собеседника «ВМ», бизнесмена задержали еще вечером 23 ноября, когда 35-летний житель Санкт-Петербурга отдыхал в компании друзей. Пьяные мужчины разбили стекло на входе в бизнес-центр «Ямское Плаза», после чего на место происшествия прибыл наряд полиции.

При задержании дебоширы оказали сопротивление. В результате драки один сотрудник правоохранительных органов получил различные травмы головы и тела, а второму сломали палец.

Вскоре всю компанию задержали и доставили в отделение полиции. В их отношении составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве.

Однако за нападение на полицейских Лейтесу грозит более суровое наказание. По данному факту Следственный комитет организовал проверку.

Другое нападение на сотрудников правоохранительных органов случилось в Обнинске. Мужчину задержали за хулиганство в пьяном виде. Уже в отделении он решил попытаться сбежать и напал на двух женщин-полицейских, попытавшись выхватить пистолет у одной из них.

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