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Задержанный мужчина напал на сотрудниц полиции в отделении и попытался отобрать пистолет

Степан Жирнов
Происшествия
Задержанный мужчина напал на сотрудниц полиции в отделении и попытался отобрать пистолет
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Задержанный за пьяные выходки мужчина напал на двух сотрудниц полиции, уже находясь в отделении и попытался выхватить у одной из них табельный пистолет. Об этом стало известно в четверг, 10 ноября.

По предварительным данным, инцидент произошел в Обнинске. Местный житель, который является генеральным директором одного из местных предприятий, отдыхал в кафе. Перебрав, мужчина решил похулиганить. Пьяный мужчина взял мусорный бак и бросил его в автомобиль владельца заведения.

После этой выходки дебошира задержали. Уже в отделении хулиган напал в коридоре на двух женщин полицейских и попытался отнять табельное оружие.

На помощь к сотрудницам прибыли другие правоохранители, после чего деятельность нападавшего была пресечена. Теперь мужчине грозит обвинение не только в хулиганстве, но и в нападении на сотрудников органов правопорядка. За это ему может грозить до 12 лет лишения свободы, сообщил «МК».

Другое нападение на сотрудниц правоохранительных органов произошло в Ярославской области. Двух женщин полицейских в отделении избила пьяная задержанная гражданка.

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