Иммунолог Крючков рассказал об особенностях эпидемиологического сезона

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Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал об особенностях эпидемиологического сезона в 2022 году.

По словам эксперта, в настоящее время одновременно в популяции встречаются вирус гриппа, респираторно-синцитиальной вирусной инфекции и новой коронавирусной инфекции. Крючков отметил, что в этом году не будет эпидемии гриппа, но будет довольно крупная вспышка. Что касается респираторно-синцитиальной вирусной инфекции, то ожидается тоже мощная вспышка — рекордная за последние пять лет.

Коронавирусная инфекция не дотянет до показателей предыдущих лет, но, тем не менее она все равно будет очень проявлена.

Крючков добавил, что заболевания сложно отличить друг от друга, так как симптомы схожи. Кроме того, возможна микст-инфекция, когда человек будет заражаться двумя, а иногда и тремя разными инфекциями, передает МИР 24.

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