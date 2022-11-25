Москвичей предупредили о сильном похолодании на следующей неделе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

По-настоящему зимние морозы ожидаются в столице к середине следующей недели. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, на выходных температура воздуха в городе будет колебаться от трех до пяти градусов мороза. При этом в субботу погода будет облачной с прояснениями, а в воскресенье синоптики прогнозируют небольшой снег.

В понедельник, 28 ноября, тоже не исключены осадки. При этом столбики термометров будут показывать от трех до пяти градусов со знаком минус.

Уже во вторник, 29 ноября, москвичи почувствуют похолодание. Температура воздуха упадет до минус 10 градусов, а ночью — до минус 13 градусов. В последний осенний день в столице ожидается до 5–10 градусов ниже нуля, передает официальный сайт мэра Москвы.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что в предстоящие выходные в столице прогнозируется небольшой снег в ночные часы и низкие температуры.

Также Ильин рассказал, что москвичам не нужно рассчитывать на теплую зиму, как в Европе. По его словам, европейский климат исторически отличается от центральной части России, поэтому таких же температур ждать не стоит.