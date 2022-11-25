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Иранская сборная исполнила гимн страны перед матчем с Уэльсом на ЧМ под свист трибун

Анастасия Колоскова
Спорт
Иранская сборная исполнила гимн страны перед матчем с Уэльсом на ЧМ под свист трибун
Фото: shutterstock

Футболисты сборной Ирана исполнили гимн страны перед матчем группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Уэльса.

Этот поступок команды растрогал некоторых болельщиков до слез. При этом во время исполнения иранского гимна с трибун раздавался свист.

Матч группы В начался в пятницу, 25 ноября, на стадионе «Ахмед бин Али».

21 ноября перед матчем с командой из Англии иранская сборная отказалась исполнять национальный гимн в поддержку жертв демонстраций в стране.

Масштабные протесты распространились по Ирану после смерти местной жительницы, задержанной полицией в середине сентября. 20 октября адвокаты семьи девушки отвергли выводы официального медицинского заключения, согласно которому смерть 22-летней иранки не была результатом побоев. Предположительно, девушку избили в ходе содержания под стражей.

В Катаре 20 ноября начался чемпионат мира по футболу. Главное футбольное первенство планеты традиционно привлекает миллионы зрителей. Посмотреть все 64 матча можно на «Матч ТВ», а также на других каналах и платформах холдинга. «Вечерняя Москва» публикует расписание всех матчей и сетку плей-офф турнира.

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