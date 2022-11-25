Российские ученые нашли способ вычислить, сколько осталось виду до полного вымирания

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Российские и европейские создали алгоритм, позволяющий рассчитать риск вымирания определенных видов животных и растений. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).

Новый проект объединяет в себе три менее масштабные модели, в которых представлены преображения в энергетическом балансе Земли, ареалах обитания животных и соперничество за природные ресурсы.

Для проверки точности своего метода ученые применили разработку для изучения последствий меняющихся погодных условий на растительный покров, а также видовое разнообразие на территории современной Европы 16-4 миллионов лет назад. Тогда множество экосистем погибло от похолодания.

Экспертам удалось установить, что в случае стремительных изменений климата даже такие стабильные биогеоценозы, как в тайге и в лиственных лесах, быстро раздробляются на менее крупные системы.

Однако такие последствия наступают только после преодоления определенной планки, иначе экосистемам скорее удается адаптироваться, нежели распадаться. Ученые предполагают, что падение температур и глобальное потепление грозят распадом многих экосистем, передает ТАСС.

Не так давно число людей на Земле, по оценкам ООН, достигло восьми миллиардов человек. Седьмой миллиард человечеству удалось набрать за 12 лет. А для восьми миллиардов понадобилось на год меньше. По прогнозам ООН, отметка девять миллиардов будет достигнута к 2037 году. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему был резкий скачок роста населения за 11 лет и грозит ли планете перенаселение.