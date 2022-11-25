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Житель Подмосковья избил пожилого коллегу до смерти из-за ссоры

Степан Жирнов
Происшествия
Житель Подмосковья избил пожилого коллегу до смерти из-за ссоры
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, городской округ Чехов, деревня Крюково Карта всех событий

Житель подмосковного городского округа Чехов поссорился с пожилым коллегой и избил его до смерти. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 25 ноября.

Инцидент произошел 6 ноября в деревне Крюково, вблизи жилого дома. 26-летний мужчина поссорился с 59-летним коллегой. Потеряв над собой контроль, молодой человек несколько раз ударил оппонента по голове и ушел.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Спустя 11 дней пожилой мужчина скончался в больнице из-за осложнений.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Подозреваемого задержали и допросили. В ближайшее время суд изберет для фигуранта меру пресечения.

Похожая история произошла в подмосковной школе. Охранник учебного заведения поссорился со своим напарником и избил того до смерти.

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